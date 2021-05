Celestino "Pelenchín" Caballero habla de su 'último round'

Por Carlos Figueroa Jaramillo



El excampeón mundial de boxeo Celestino "Pelenchín" Caballero habló este miércoles 5 de mayo de todo lo que pasó luego de su retiro del ring.

Desde su hogar en Colón, Caballero conversó abiertamente con José Manuel Arispe de Jelou! de diversos temas, entre ellos, la difícil situación económica que atravesó.

El boxeador, quien cuenta en su libro "El Último Round" todo lo que atravesó, confesó que pensó en atentar contra su vida al no recibir apoyo ni ver la luz a sus problemas.

Señaló que estuvo pasando problemas económicos, estaba buscando trabajo en el Gobierno y se le negaron por temas políticos.

Sobre como quedó en esa encrucijada, comentó: "Lo que pasa es que necesitaba un negocio y entré en el de bienestar y salud. Hago el negocio, mucha gente no tenía y quería entrar al negocio. Presté más de 40 mil dólares y lastimosamente no me pagaron, no hicieron la red, presté dinero a empresarios, tengo un saldo grande, más de 100 mil dólares, espero que la gente me devuelva lo que les presté de buena fe".

Caballero dijo que perdió mucha plata, la gente no me pagaban y el Gobierno de ese entonces le cerró las puertas.

Con información de Jelou!