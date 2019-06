Carolena Carstens, "Me siento fuerte y con confianza para afrontar una nueva oportunidad"

La panameña ya ganadora de tres medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2014 y 2018, está de regreso luego de sufrir fuertes lesiones que la apartaron de las competiciones.

La atleta de 23 años se encuentra en la ciudad de Panamá para el pesaje oficial, previo al enfrentamiento del sábado 8 de Junio.

"Me siento contenta de estar de regreso en Panamá, hace mucho tiempo que no compito aquí", mencionó Carstens, "Estar de regreso con mi familia me transmite buenos sentimientos".

"He tenido una buena preparación y rehabilitación para poder estar lista para esta pelea en mi peso de -57kgs".

La nacida en Winfield, Ilinois, tiene 7 meses fuera de las competiciones de combate, pero ya está lista para realizar su primer combate de estilo campeonato en Panamá.

Lo importante del aspecto psicológico previo a una pelea decisiva

"Siempre hay que mirar las cosas por el lado positivo, he tenido grandes entrenadores y fisioterapeutas que me han ayudado en todo este proceso de recuperación ", indicó.

"Ha sido muy difícil porqué he estado entrenando, pero estoy fuera de todo estilo de combate. Pero no es lo mismo entrenar en el club de taekwondo a la presión y el ambiente será diferente en esta pelea." y añadió:"Solo queda esperar a ver que pasa, pero me siento fuerte y con confianza en mí."

El combate se llevará a cabo en la Arena Roberto Durán este sábado a las 3:00 pm.