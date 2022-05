Por AFP



El joven tenista Carlos Alcaraz, que se impuso este viernes a Rafa Nadal por 6-2, 1-6, 6-3 en cuartos del torneo de Madrid, aseguró sentir emoción por un partido que va "a recordar toda la vida".

"Siento mucha emoción ahora mismo. Pocos jugadores pueden decir que han ganado a Rafa en tierra, me siento orgulloso de ser uno de ellos", dijo Alcaraz en rueda de prensa tras el encuentro.

History made 💪 The moment @alcarazcarlos03 defeated Rafael Nadal to become the youngest semi-finalist in Madrid history. #MMOPENpic.twitter.com/SWOBn5Savx — Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2022

"Este partido lo voy a recordar durante toda mi vida", añadió el joven murciano, que el jueves cumplió 19 años, tras ganar un partido que tuvo díficil en el segundo set, cuando se torció un tobillo.

"Me molestaba al jugar, pero no era una razón para hacer el segundo set que he hecho, me he dejado llevar, creo que estaba pensando más en el tobillo que en jugar", explicó.

"He ido al baño y he pensado 'Charlie si no te vas a retirar, no pienses en el tobillo, piensa en darlo todo', y eso es lo que me ha ayudado a salir y remontar", añadió Alcaraz.

De cara a su enfrentamiento con Novak Djokovic el sábado en semifinales, Alcaraz aseguró que respecto al tobillo "de momento voy a decir (que está) bien, voy a hacer todo lo que pueda para recuperarlo y que mañana esté al 200%".

En cuanto a Djokovic, número uno del mundo, "es uno de los mejores de la historia para mí, todo lo que ha conseguido para el tenis es de admirar", dijo Alcaraz.

"Es la primera vez que voy a jugar contra él, pero no es la primera vez que juego en una semifinal en un Masters 1000, delante de mucha gente, sé que va a haber nervios, pero voy a tratar de gestionarlo lo mejor posible", dijo.

"Sé que voy a tener oportunidades", añadió, insistiendo en que "es uno los mejores de la historia, pero voy a intentar salir sin pensar en eso, voy a salir a mostrar mi nivel y a jugar a ganar, que es mi esencia".