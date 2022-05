En 3 horas y 18 minutos de un partido en el que salvo en algunos momentos, Alcaraz no fue el jugador que acostumbra (cometió 56 errores no forzados), Zverev impuso su servicio letal para ganar por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (9/7).

Back in the final 4️⃣@AlexZverev defeats Carlos Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) to advance to his second successive semi-final in Paris.#RolandGarrospic.twitter.com/dajAihyAOP