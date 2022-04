Alcaraz, de 18 años y 11 meses, destronó a Hurkacz por marcador de 7-6 (7/5) y 7-6 (7/2) y disputará el domingo su primera final de categoría Masters 1000 ante el noruego Casper Ruud.

Únicamente el también español Rafael Nadal alcanzó en 2005 la final de Miami a una edad más temprana que Alcaraz, con 18 años y 10 meses.

