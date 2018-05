Carapaz hace historia para Ecuador tras ganar etapa del Giro

En un día muy lluvioso, el británico Simon Yates (Mitchelton) conservó el maillot rosa de líder tras una llegada en alto que no cambió el orden de los primeros puestos de la clasificación.

Tras 17 kilómetros de ascensión, Carapaz, que disputa su segunda gran vuelta, tras su 36º puesto en España en 2017, ganó en solitario al escaparse con autoridad en el último kilómetro.

"Estoy muy contento y emocionado. Es mi primera victoria en una gran vuelta y he trabajado duro para llegar aquí", dijo tras levantar los brazos el corredor de Movistar.

Carapaz fue capaz de conservar una corta ventaja de 7 segundos sobre el italiano Davide Formolo, el primero de los perseguidores. El francés Thibaut Pinot fue tercero de la etapa tras haber lanzado el esprint. Ahora es cuarto en la general a 41 segundos.

"Tenía buenas piernas al final de la subida. Tenía que intentarlo desde lejos porque tenía pocas opciones de ganar al esprint. Elegí el momento correcto. Queda un largo camino hasta Roma (meta) y todavía no he comprendido lo que he conseguido, aunque ya es bonito", añadió.

El ecuatoriano disputa su segunda temporada en el pelotón profesional. Abrió su palmarés profesional a finales de abril al ganar una etapa y la clasificación final de la Vuelta a Asturias.

Con su triunfo, el ciclista de 24 años ascendió a la octava posición en la general, a 1 minuto y 6 segundos del líder Yates. Además, consolidó su 'maglia bianca' de mejor joven de la carrera.

