Campeonato Nacional de Atletismo Master, un sueño hecho realidad

El estadio Rommel Fernández abrió sus puertas, por primera vez, a la "crema y nata" del atletismo master panameño para realizar el primer campeonato nacional de esa categoría.

Llevar a cabo ese evento es el resultado de seis meses de esfuerzos donde, por momentos, parecía que realizarlo solo quedaría en una ilusión.

"Para mí representa un sentido de que no podemos conformarnos con un no y, si cuentas con un equipo que cree en tu visión y en tu sueños, podemos superar todo obstáculo que se presente", manifestó Luis Martínez, presidente de la Asociación de Atletismo Master de Panamá.

La falta de una instalación adecuada fue la dificultad principal para desarrollar el campeonato, lo que se resolvió con la autorización dada a la asociación, por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), para utilizar las instalaciones del Rommel Fernández.

"En este andar me he dado cuenta del abandono que realmente tiene el atletismo. Hemos tenido que practicar en las calles porque no hay lugar", agregó Martínez.

Atletas mayores de 30 años, de nueve provincias del país, participan del certamen que fue inaugurado este 20 de noviembre con una ceremonia en la que se resaltó la panameñidad con baile congo y vestimentas típicas.

"Esto lo logramos porque lo movimos desde abajo, no desde arriba", indicó el dirigente sobre la forma cómo se gestó el campeonato. "Y así van a funcionar las cosas en nuestro país, tristemente".

La destacada atleta Edilia Camargo encabezó el desfile de las delegaciones participantes, al portar la bandera de Panamá y recorrer con sus compañeros una parte de la pista.

El juramento a los atletas estuvo a cargo del profesor César Centella.

Las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste u Veraguas están representadas en ese evento que culminará el 21 de noviembre.