Campeón con sangre panameña en la WWE

Mostrando de nuevo una superioridad digna del mejor Brock Lesnar, "The All Mighty" puso fin al breve reinado de The Miz, pese a los intentos de este de esquivar el compromiso. Así, Bobby Lashley, tres lustros después de su debut en WWE, y a sus 44 primaveras, porta por primera vez el magno cetro de la compañía.

Nuevo homenaje a esos luchadores de la última mitad de la "Ruthless Aggression Era" que nunca lograron alcanzar la cima; dinámica que comenzó con MVP, a quien Lashley debe mucho en esta nueva etapa.

El merecido premio a un gladiador

Y pese a que actualmente Lashley porta un personaje rudo, lo interesante de su manejo es que este no hace uso de tácticas propias de rudo para ganar. En tal sentido, se den o no dentro del "kayfabe", las felicitaciones dirigidas hacia el miembro de The Hurt Business lucen adecuadas.

Drew McIntyre, por ejemplo, le dedicó las siguientes palabras durante Raw Talk.

"Ha trabajado duro por ello. El tipo es un animal desde cualquier perspectiva, en el gimnasio y en el ring. Se ha ganado este momento".

Así como otros compañeros de vestidor y leyendas ya retiradas como Mark Henry, lanzando una aparente sugerencia.

"Nos vemos, Bobby Lashley. Felicidades, campeón".

Raíces panameñas

Bobby Lashley siempre ha puesto de manifiesto sus raíces panameñas.

"Cuando la gente subestima o piensa que mi éxito ha sido fácil, eso no me molesta", dijo Lashley durante una manifestación contra el racismo.

“Hay gente ignorante, gente que simplemente no sabe, en todo el mundo. Pasé por las trincheras. Mi familia es de Panamá y crecí en un hogar monoparental con mi madre, que apenas hablaba inglés. No podía conseguir un buen trabajo, pero teníamos que criar a cuatro de nosotros. Crecí sin nada y esa fue mi motivación. Ya no quería ser parte de esa vida", aseguró durante el año 2017.

