"Es algo soñado": Cabal y Farah regresan a Colombia tras ganar el US Open en dobles

Los tenistas colombianos Robert Farah y Juan Sebastian Cabal, los número uno en dobles del mundo, catalogaron este viernes de "algo soñado" su reciente triunfo en el US Open, su segundo Gran Slam del año.

"Es algo soñado, que de niños lo veíamos por televisión y hoy por hoy estamos compitiendo semana a semana por los grandes torneos y es algo muy lindo", dijo Cabal en rueda de prensa en Bogotá.

Los tenistas hicieron este viernes su primera aparición pública en Colombia tras vencer hace una semana 6-4 y 7-5 a la dupla de Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) en Nueva York.

"Fue muy loco cuando ganamos (...), lo primero que me dice Robert es: 'ganamos otro, ganamos US Open'", afirmó Cabal, de 33 años. "Yo me río y digo: 'es muy loco'".

A dos meses de haber ganado en Wimbledon, en el mayor logro hasta entonces del tenis colombiano, los cafeteros se convirtieron en los primeros latinoamericanos en ganar dos Grand Slam de manera consecutiva.

Además, aseguraron la primera posición en el ranking de la ATP, un lugar nunca antes alcanzado por un colombiano en el profesionalismo.

"Creo que hemos trabajado fuerte para estar número uno del mundo, no es algo que llega de un día para otro", declaró por su parte Farah, de 32 años.

Con los triunfos se convirtieron en la primera dupla en clasificarse al torneo de maestros que se disputará a mediados de noviembre en Londres.

Cabal y Farah serán la carta de presentación de Colombia en su estreno en el grupo mundial de la Copa Davis, que también se jugará en noviembre, en el que competirán contra Bélgica y Australia.