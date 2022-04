El veterano base de los Suns de Phoenix, Chris Paul, sacó a relucir toda su experiencia y condujo a su equipo a un triunfo importante en casa ante New Orleans Pelicans.

Luego de que los Phoenix Suns dominaran a placer el primer tiempo (53-34) con un rendimiento defensivo superlativo y llegaran a tener máxima de 23 tantos, New Orleans Pelicans encaminó una reacción a partir de la segunda mitad del tercer cuarto, que puso en situación de alarma a los locales: la ventaja llegó a bajar a seis y todo el ímpetu parecía estar del lado de estos combativos Pelicans.

Y entonces, Chris Paul decidió aplastar la esperanza de la visita y sentenciar el 1-0 en favor de los campeones defensores del Oeste.

CP3 has 17 PTS in the 4th QTR 🐐 pic.twitter.com/S7ogiSeqRb