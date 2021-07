Buccaneers visitan la Casa Blanca tras la conquista del Super Bowl

Por TVMAX



Los Tampa Bay Buccaneers visitaron este martes la Casa Blanca, tras ganar el Super Bowl LV el 7 de febrero de este año.

En la visita, los integrantes del equipo de Tampa le entregaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la camiseta con el dorsal 46, ya que los Buccaneers se encaminan a su temporada número 46 como franquicia.

"No muchas personas creyeron que podríamos ganar, y de hecho, pienso que un 40 por ciento de las personas creen todavía que no ganamos", expresó el mariscal Tom Brady, quien habló en nombre del grupo. "Tuvimos un partido en Chicago donde olvidé que jugada era. Perdí la cuenta de las oportunidades una vez en 21 años de juego, y me comenzaron a llamar 'Sleepy Tom'. ¿Por qué me hacen eso?".

Esta fue la primera visita de Brady a la Casa Blanca desde el año 2005, cuando jugaba para los New England Patriots. En los años 2015 y 2017, estuvo ausente cuando el conjunto de Massachussets estuvo en el palacio presidencial estadounidense.

Al momento de su intervención, Biden hizo referencia a las casi 200,000 dosis de vacunas contra la Covid-19 aplicadas en el Raymond James Stadium de Tampa que es la casa de los Buccaneers y fue la sede del Super Bowl.

"Si no han recibido una inyección, vayan por una, ¿sí? Vayan por una, vayan por una, vayan por una. Están salvando vidas, ayudándonos a retornar a nuestras vidas y nuestros amados", manifestó el mandatario dirigiéndose a los integrantes del equipo campeón del Super Bowl.