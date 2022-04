El partidazo que firmó Brandon Ingram, autor de 37 puntos, y la lesión que sacó a Devin Booker del partido en el tercer cuarto, fueron factores fundamentales para el resultado final.

Ingram, en apenas el segundo partido de Playoffs de su carrera, enseño todo lo que tiene para dar: firmó una planilla de 37 tantos, 11 rebotes y 9 asistencias que queda entre las mejores de la historia de la franquicia en postemporada, con 13-21 en tiros de campo y perfección tanto en los tiros libres (8-8) como en los triples (3-3). Apenas una asistencia le faltó para el cuarto triple-doble de la historia de New Orleans en Playoffs y el primero de esta postemporada de 2022.

Además de conseguir tantos puntos, Ingram los sumó cuando fue más necesario: anotó 12 tantos en el último cuarto, todos en los ocho minutos finales. Reingresó al partido con sus Pelicans perdiendo por 96-95 y rápidamente ayudó a torcer la historia.

"Fue uno de sus mejores partidos y fue en el escenario más grande. Estoy orgulloso de ese chico, trabaja muy duro, es un gran compañero, de mucho carácter e inteligencia y lo demostró esta noche", manifestó el entrenador Willie Green, también novato en Playoffs y novato en la liga en este puesto, sobre la actuación de Ingram.

💥 37 points for Brandon Ingram💥 26 in second half💥 11 rebounds, 9 assists💥 Pelicans tie the series 1-1What a night for @B_Ingram13 in his second-ever playoff game.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/Nj6gKx9UM4