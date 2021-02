Tom Brady se disculpó con Tyrann Mathieu por el altercado durante el Super Bowl

Luego del partido, Tom Brady le envió un mensaje al jugador defensivo de los Chiefs, disculpándose por el altercado.

Al término del encuentro, Mathieu había tuiteado que Brady le dijo cosas que no iba a repetir, pero terminó eliminando los tweets.

En el mensaje de disculpa, Brady llamó a Mathieu “un enorme competidor” añadiendo que debía emparejar su intensidad con la del defensivo al tratarse de un Super Bowl.

Cuando los Buccaneers se fueron 21-6 al frente en el marcador con el TD del WR Antonio Brown, Mathieu empezó a reclamar a Brady después de que se marcara un castigo en contra del defensivo que este mismo reclamó en incansables ocasiones.

Brady tells Mathieu he's going at him all game. goes after him. then lets him know he went after him. pic.twitter.com/e5urtsD839