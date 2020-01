Tom Brady y sus Patriotas contra los Titanes en playoffs de la NFL

El mariscal de campo, de 42 años, ha prometido seguir jugando todo el tiempo que pueda, pero su índice de rendimiento ha sido del 60.9%, su peor desde 2013. Los Patriots se despidieron el domingo de la temporada regular con una derrota ante los alicaídos Miami Dolphins (5-11).

Los Patriots (12-4) han ganado seis de nueve apariciones en el Super Bowl desde que Brady y el entrenador Bill Belichick comenzaron a trabajar juntos, incluidos tres de los últimos cinco, pero nunca llegaron al Super Bowl sin un adiós de primera ronda.

Sobre los Patriots, presentes en la Ronda de Comodines por primera vez desde 2009 tras perder la oportunidad de descansar una semana, Brady analizó el panorama de forma amplia.

“No importa. Si ganamos, ¿cuál es la diferencia? Simplemente tenemos que ganar”, aseguró Brady.

"Todos saben lo que está en juego", dijo Brady. "Tienes que ganarlo para seguir adelante".

Brady posee los récords de playoffs de todos los tiempos de la NFL con 30 victorias, 40 juegos, 1.005 pases completados, 11.179 yardas aéreas y 73 pases de touchdown, y no ha pensado que este podría ser su último juego con el equipo de Nueva Inglaterra.

"No he pensado en esas cosas. No estaría pensando en esas cosas de todos modos. Me ha parecido una semana normal", dijo Brady. "No me gusta mucho la nostalgia. Simplemente estoy bastante concentrado en lo que necesito hacer. Esta semana se ha sentido casi como cualquier otra semana durante los últimos 20 años".

Belichick ignoró la pregunta cuando se le preguntó sobre la posibilidad de entrenar su último juego con Brady.

"Estamos realmente enfocados en los Titanes. Eso es todo en lo que estoy enfocado", dijo Belichick. "Seguiremos trabajando y jugando el mejor juego que podamos el sábado".

Los Buffalo visitarán a Houston en el otro partido de playoffs de la NFL del sábado, mientras que el domingo Minnesota se medirá a Nueva Orleans y Seattle a Filadelfia.

Los líderes Baltimore (14-2), Kansas City (12-4), San Francisco (13-3) y Green Bay (13-3) tienen pases de primera ronda y organizarán semifinales de Conferencias.

Los Titanes infligieron la derrota más desigual de Nueva Inglaterra en los últimos cinco años por 34-10 en 2018 y son entrenados por Mike Vrabel, quien fue apoyador de los Patriots durante ocho temporadas, ayudando a Nueva Inglaterra a ganar tres Super Bowls e incluso atrapando pases de touchdown de Brady en dos juegos de títulos.

"Tendremos que salir a la carretera en un entorno difícil. Sé lo que está por venir", dijo Vrabel. "Básicamente estamos entrando en la guarida de la víbora".

El mariscal de campo de los Tennessee Titans, Ryan Tannehill, hace su debut en los playoffs guiando un ataque de los Titanes que lideró la NFL al anotar touchdowns en el 75.6% de las veces que llegaron a la línea de 20 yardas del oponente, pero los Patriots cuentan con la unidad defensiva superior de la NFL, permitiendo 275.9 yardas totales y corrieron 95.5 yardas por juego, y estuvieron entre los mejores para negar a los enemigos la zona final desde dentro de las 20 yardas.

"Obviamente es una gran oportunidad para nosotros, un gran desafío", dijo Tannehill. "Definitivamente espero que sea un juego intenso".

El corredor de los Titanes Derrick Henry lideró la NFL con 1.540 yardas por tierra. "Correr el ovoide efectivamente es la clave para ganar juegos en los playoffs", dijo Henry.

Tennessee planea hacer lo mismo con los Patriots para mantener a Brady fuera de balance.

"Tenemos que asegurarnos de mantenerlo frustrado durante todo el juego", dijo el liniero defensivo de los Titanes, Jurrell Casey.

AFP.