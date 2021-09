Ya el más rápido en la primera sesión, con 1 minuto, 34 segundos y 427 milésimas, Bottas llevó su crono a 1:33.593 en la segunda para aventajar a su compañero Lewis Hamilton, en 44 milésimas, y al francés Pierre Gasly (AlphaTauri), en 252.

Le siguieron el británico Lando Norris (McLaren), a 561, el francés Esteban Ocon (Alpine), a 809, y el líder del Mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull, a 1 segundo y 28 milésimas.

El líder tomará la salida de la carrera el domingo desde el fondo de la parrilla.

Verstappen, que tiene cinco puntos de ventaja sobre Hamilton en el Mundial de pilotos, ya estaba penalizado con tres plazas en la parrilla por haber provocado un accidente con su rival en el último gran premio.

La reglamentación de la F1 limita el número de cambios en los diferentes elementos del grupo propulsor de los monoplazas. Cuando se supera este número, la sanción es automática.

