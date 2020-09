Bottas delante de Hamilton en el segundo libre

Bottas cubrió, en la mejor de sus 28 vueltas, los 5.245 metros de la pista -situada a 35 kilómetros al norte de Florencia- en un minuto, 16 segundos y 989 milésimas, 207 menos que su compañero inglés Lewis Hamilton, líder del campeonato: que dio una vuelta más. En una sesión en la que el holandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el tercer tiempo, a 246 milésimas del finlandés.El otro Red Bull, el del tailandés Alex Albon, acabó cuarto el segundo libre, por delante de los dos Renault, el del australiano Daniel Ricciardo y el del francés Esteban Ocon -sexto-, que se inscribieron en la tabla de tiempos justo por delante de Sergio Pérez. El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) fue séptimo, al quedarse a segundo y dos décimas de Bottas, en una sesión en la que todos marcaron su mejor vuelta con neumático blando y que concluyó con 28 grados centígrados ambientales y 40 en el asfalto.

Dipping it into the gravel 😬 A brief moment for Leclerc as he tests the boundaries 👊#TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/pJMQWXbdlk