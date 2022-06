Por Víctor Sánchez Santander



Luego del gran baile que le pego Red Bull a Ferrari en sus grandes premios como local, Mattia Binotto ha querido quitar presión al Cavallino Rampante. El jefe de la Escudería recuerda que su objetivo para este año era ser competitivos, como lo son, y no ganar el título. El Mundial sería para ellos un extra.

Ferrari ha dejado de liderar las clasificaciones, tras una racha de buenas carreras de Red Bull que comenzaría en el Gran Premio de Emilia-Romaña donde la pareja de Red Bull conseguiría los escalones de la primera y segunda posición en territorio tiffosi.

En el Gran Premio de Miami, territorio neutro, el ganador fue el neerlandés Max Verstappen. En territorio de Carlos Sainz. Gran Premio de España, Red Bull logro conseguir un podio doble con Verstappen(P1) y Pérez(P2).

Gran Premio de Mónaco, Territorio del monegasco Charles Leclerc. Los toros rojos lograron llevarse nuevamente la victoria con el mexicano Sergio Checo Pérez, seguido de la tercera posición de Max Verstappen.

la Scuderia compite directamente por el Mundial, pero Mattia Binotto, quizás queriendo quitar presión a su equipo, recuerda que el único objetivo que se marcaron para este año era interpretar bien las reglas y ser competitivos, nunca hablaron de ganar el Mundial.

"Nos marcamos el objetivo de volver a ser competitivos en 2022. Así que nuestro objetivo es ser competitivos, no ganar el Campeonato y sería algo completamente equivocado cambiar el objetivo. Vamos a intentar ganar el Campeonato porque somos muy competitivos'. Ser competitivos es un hecho y ser campeones del mundo es otro nivel", ha comentado Binotto en declaraciones a la BBC.

"Decir eso es quizás quitar algo de presión al equipo, pero también creo que estaría mal como gestor cambiar los objetivos respecto a los que les dimos al equipo". ha detallado.

Binotto sí reconoce que se han fijan como meta abrir un ciclo para ser campeones.

"Sin duda lo que intentamos hacer es abrir un ciclo, convertirnos en campeones del mundo y no sólo una vez, intentar mantenernos ahí, pero creo que llevará tiempo”. Ha recalcado.

"Nuestra mentalidad interna es que todavía tenemos que mejorar como equipo para ser capaces de ganar un campeonato”. Ha compartido.

"No significa que no vayamos a hacerlo. Quizás lo hagamos tan pronto como sea posible, pero somos conscientes del hecho de que es más que ser competitivo. La ambición está ahí cada persona que trabaja para Ferrari tiene la ambición. No creo que necesitemos recordárselo". ha insistido.

"Lo más importante es dejarles centrarse en nuestro proceso de mejora, para que cada carrera sea una oportunidad de revisar las lecciones aprendidas y de hacerlo mejor. Es importante mantenerse centrados en cada carrera. No estamos mirando a las clasificaciones". ha expresado el jefe de Ferrari para terminar.