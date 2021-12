Por TVMAX



Benoit Paire está harto de salir positivo por Covid y cansado de las cuarentenas. El tenista francés explotó este miércoles en sus redes sociales y su publicación se hizo viral en las principales páginas deportivas del mundo.

"Hola, me llamo Benoit Paire y por 250ª vez doy positivo por COVID", dijo el francés en Twitter.

"Honestamente no puedo lidiar más con esta... de Covid. ¿Qué cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!", añadió.

A favor de la vacuna

"Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes Covid, si no, no le veo sentido" y "es secundario, pero ATP, cómo defiendes a los jugadores en mi caso?", puntualizó.

Paire ocupa actualmente el puesto 46 del ranking de la ATP.