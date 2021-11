Por TVMAX



La atleta panameña Ayenza Matthews se convirtió oficialmente en pentatleta de lanzamiento tras su participación en un evento oficial realizado por la Broward Elite Athletic Club, una organización certificada por la Asociación de Atletismo de Estados Unidos (USATF).

Matthews especificó en sus redes sociales que representó a Panamá en ese evento, bajo la autorización de la Federación Panameña de Atletismo (Fepat).

"No hubiera podido hacer esto sin el ejército de ángeles que me han apoyado en este viaje que comenzó allá por el 2020 en medio de la Pandemia, cuando perdí mi trabajo y llegué al 'coach' Donald herida, derrotada y no podía ni levantar el martillo de lanzamiento, pero con el deseo de marcar la diferencia y elevarme por encima de las circunstancias", destacó la atleta.

El pentatlón de lanzamiento es una prueba combinada del atletismo que agrupan los lanzamientos de martillo, bala, disco, jabalina y peso pesado.

Panamá ha tenido poca representación de esa disciplina a nivel internacional. Además de Matthews, Omar Díaz ha competido por el país en eventos de pentatlón de lanzamiento realizados en el extranjero.