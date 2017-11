Aranda con el segundo oro de Panamá en los Bolivarianos.

Aranda con un salto de 6.46 metros se hizo de la dorada en la modalidad de salto de longitud y así Panamá sumó su segundo oro en la justa.

Y es que Aranda cuenta con genes dorados, pues es prima del único medallista dorado de Panamá, el colonense Irving Saladino, medalla de oro en el salto de longitud de los Juegos Olímpicos de Beijin 2007.

"Antes de venir a competir me dijo (Saladino) que me saltara la fosa, siempre me da consejos, me siento muy contenta con este oro y se lo dedico a todo Panamá en especial a mis familiares", sostuvo Aranda una vez terminada la competencia en el Estadio de Atletismo Unidad Deportiva Buruche.

Mientras que Woodruff terminó segunda en los 400 metros vallas para ganar plata. La novena panameña cayó 4-6 ante Colombia en la final. Pitti, por su parte, perdió ante el venezolano Jonfren Benavides en semifinales de los 68-74 kilos de taekwondo y se quedó con el bronce. En tanto, Bowen terminó tercero en la modalidad de salto alto.

Aranda logró en su quinto y sexto salto la marca de 6.46 metros, mientras que Marcela Reyes de Chile se quedó con la plata al marcar su mejor salto 6.34 metros y completó el podio la peruana Paola Mautino con 6.25.

Woodruff detuvo el crono en 58.06 segundos, mientras que la colombiana Julieth Caballero le arrebató el oro al terminar con tiempo de 58.04 segundos y el bronce fue para su compatriota Melissa González con 58.14.

Bowen registró en su mejor salto 2.15 metros para ganar bronce, el venezolano Eure Yanez se quedó con el oro al registrar 2.24 metros y la plata fue para el peruano Arturo Chávez con 2.18 metros.

La selección de fútbol sala superó 4-2 a Bolivia para sumar su primer triunfo en cuatro salidas.

También en atletismo, Chamar Chambel terminó cuarto en la prueba de los 800 metros al detener el tiempo en 01:49.35. El de casa, Rafith Rodríguez consiguió el oro (01:46.84), Lucirio Garrido de Ecuador ganó la plata (01:48.12) y el bronce fue para Jelssin Robledo de Colombia (01:49.20).

En los 800 metros femenino, Andrea Ferris también se ubicó cuarta al cronometrar 02:07.43. La anfitriona Rosangelica Escobar se colgó el oro con 02:03.41, la plata fue para la ecuatoriana Andrea Calderón (02:04-00), mientras que la también colombiana Johana Arrieta completó el podio 02:04.61.

En natación, María Far se posesionó octava con tiempo de 2:29.17 en la final de los 200 metros combinados.

Terminada la jornada de hoy, jueves, Panamá acumula dos doradas, 6 de plata y 18 de bronce.