Alonso anunciará su futuro "después del verano"

"Después del verano" respondió a Efe un sonriente Alonso en su comparecencia ante los medios escritos en el 'motorhome' de su escudería en el citado circuito de las afueras de Budapest, donde hace quince años, con 22, logró la primera de sus 32 victorias en Fórmula Uno.

Un fin de semana, en 2003 que recordó como "fascinante". "Fue muy especial. Fue un gran fin de semana, en el que logramos la 'pole'; pero de aquella se podía añadir combustible al monoplaza después de la calificación; así que no estábamos al cien por cien seguros de lo que iba a pasar en carrera".

"Pero en la primera tanda logramos abrir un hueco; y lo logramos mantener. Fue un fin de semana muy especial, porque doblamos a Michael (Schumacher, alemán, único séptuple campeón del mundo de F1) a falta de ocho vueltas. El Renault era un gran coche en ese momento, pero mi compañero de entonces (el italiano Jarno Trulli) estaba peleándose con Michael en esa carrera", comentó Alonso.

Al ser preguntado por el anuncio hecho público este jueves de que el inglés James Key será el nuevo Director Técnico de su escudería, indico que "ésa es más una pregunta para Zak (Brown, presidente de la escudería McLaren)".

"Pero cualquiera que venga a McLaren con los conocimientos, la trayectoria y la experiencia de James siempre es bienvenido. No hay nada negativo al respecto", opinó Alonso, octavo en el Mundial, con 40 puntos.

"Veremos a ver si puede venir lo antes posible para ejercer algún impacto en el coche de este año o en el del año que viene", explicó Alonso sobre Key, anunciado este jueves pero de cuya incorporación exacta a la escudería de Woking no se conoce aún la fecha.

"Creo que la pregunta es más para Zak, porque yo acabo de leer la noticia hoy", comentó Alonso.

"Estamos trabajando duro y en profundidad en los problemas del coche, que empezamos a identificar en la tercera o en la cuarta carrera. En Barcelona introdujimos nuevas cosas, entre ellas el morro delantero; y recuperamos algo el nivel, así que lo hicimos bien allí. Pero en Mónaco regresamos a nuestros problemas originales y a nuestra falta de rendimiento", dijo.

"Ahora, después de invertir tres o cuatro primeros entrenamientos de los viernes, haciendo trabajo aerodinámico que comprometió las calificaciones y la carrera, ya tenemos muchísima información; por lo que creo que ya sabemos qué tenemos que hacer", dijo.

"Hay algunos cambios para este año, pero digamos que el setenta por ciento de lo aprendido en este coche servirá para el año próximo, porque se necesita tiempo, tres o cuatro para desarrollar las cosas, en el túnel del viento y todo eso. Así que es mejor invertir en el año próximo; creo que a veces es mejor profundizar en el problema. Veo un futuro más claro ahora", explicó Alonso.

"Puede que este viernes sea algo más normal. Tenemos algunas mejoras este fin de semana y esperamos poder validarlas. Esperemos mejor resultados aquí", apuntó el ovetense, que cree que dependerá del resto de los coches pero que esperan estar "en la Q3 y en los puntos, el domingo" con ambos coches.

Cuestionado por Efe que cuánto tiempo más iba a pilotar este coche, el doble campeón mundial asturiano contestó que "diez carreras, creo".

"Diez carreras, seguro, en este coche, las que quedan este año (en el Mundial de F1), porque no vamos a seguir con él, seguramente; ya veremos", respondió Fernando, que lidera el Mundial de Resistencia en el equipo Toyota Gazoo Racing junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima y que no cree que este año vaya a probar algún coche de la Fórmula Indy.

"Aún tengo programadas en total unas catorce carreras este año, así que no creo que haya tiempo para tanto", apuntó el genial piloto asturiano, que explicó al ser cuestionado de nuevo por Efe este jueves en el Hungaroring que acerca de su futuro en la categoría reina hablará "después del verano".

Alonso no quiso comentar rumores. "No comento todos los rumores que salen. Unas veces es Ferrari, otras es Christian Horner, otras Rosberg, otras Palmer. Hay mucha gente hablando de terceros. Y yo esas cosas no las comento", dijo Fernando en su comparecencia ante los medios escritos de este jueves en el Hungaroring.