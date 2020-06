Alonso Edward recuerda cuando probó el camino del béisbol

Alonso Edward tiene una meta clara, clasificar a los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio, Japón, y darle a Panamá una medalla olímpica en el atletismo. Sin embargo su objetivo sería otro, si no hubiese sido por un incidente que cambió el rumbo de su vida.

El velocista panameño manifestó, en entrevista para TVN Noticias, que le interesó el béisbol y aseguró que habría llegado a las Grandes Ligas de haber sido ese camino.

"Cuando me invitaron a un juego de béisbol, Enrique Burgos (exgrandes ligas panameño) era tercera base y luego lo pusieron a lanzar", recordó. "Lanzó y la pelota me pegó en la cabeza. Después de eso no quise saber del béisbol, pero si hubiese seguido habría llegado a las Grandes Ligas".

Por otra parte, Edward indicó que se mantiene entrenando en Estados Unidos a pesar de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y espera que se reanude la Liga Diamante para competir y obtener la clasificación a la cita olímpica.

"Para mantenerse entre los mejores del mundo hay que invertir", agregó. "La cifra que debe invertir el Estado para una medalla es sumamente alta, y para no andar en ese 'lleva y trae' prefiero seguir mi propio camino. Por eso mis ahorros y las ganancias que obtengo en las competencias las invierto en mí mismo y en mi grupo de trabajo para estar en las mejores condiciones posibles".