Alonso Edward no se presentó en su "heat" para la carrera de los 200 metros en Doha

De manera oficial se confirmó que el atleta panameño Alonso Edward no se presentó a las pruebas del Mundial de Atletismo de Doha 2019.

En el portal web de la IAAF en el lugar del panameño aparecen las siglas DNS que significan "Did Not Start", traducido al español NO EMPEZÓ.

Alonso Edward se disponía a correr en el "Heat" 7 donde clasificaron 1 - JEREEM RICHARDS de Trinidad & Tobago; el favorito 2- NOAH LYLES de los Estados Unidos y 3- BRENDON RODNEY de Canadá.

De manera extraofical se conoce que el panameño sufrió de molestias musculares.

Gianna Woodruff.

La panameña participará su especialidad que son los 400 metros con valla femenino y competirá el próximo martes 1 de octubre. Las semifinales se realizarán el 2 de octubre y la final el viernes 4 de octubre.