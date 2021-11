Por TVMAX



El atleta panameño Alonso Edward y su pareja, Katriny Muñoz, se convirtieron en padres de una niña nacida el martes 16 de noviembre en la ciudad de Panamá.

Kaal Edward Muñoz es el nombre de la criatura, nacida a las 6:11 p.m. de ayer tras afrontar una labor de parto que se extendió durante poco más de cuatro horas, según lo relató la madre a través de sus redes sociales.

"A las 2:00 P.M llegamos al hospital, y ya el cuento no es muy largo los dolores berracos, los CM fueron subiendo rápidamente, en 7 rompí fuente y ya quería morirme, no sabía ni como ponerme, no era yo. Tenía el espíritu de hulk, jajajaj lo demás es historia. 6:11 P.M Kaal nació", detalló.

Alonso, quien representó a Panamá en tres juegos olímpicos (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020), acompañó a su pareja durante el alumbramiento de la primera hija de ambos.

"Me siento muy orgullosa de mi. Y ahorita estoy bien, sin dolor. La bebe esta bien. Esta sana, come mucho, está tranquila y vamos a comenzar esta nueva aventura. SOMOS PADRES. 16-11-2021. Bienvenida Kaal Edward Muñoz. Gracias a Dios", expresó la madre quien agradeció al personal médico que atendió su parto.