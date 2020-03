Allyson Felix asegura que seguirá buscando la gloria pese a postergación de Tokio-2020

Relacionados Nadador Lochte dice que estará listo para JO de Tokio pese a su edad

"No estoy segura de lo que depara el futuro, pero mis objetivos no han cambiado", escribió en un artículo publicado en Time.com luego de que Comité Olímpico Internacional (COI) confirmara que los Juegos de Tokio se postergaban "a más tardar al verano 2021".

"Todavía espero experimentar la sensación de estar en ese podio en 2021 y espero que mi viaje para tratar de volver allí me inspire a seguir avanzando", añadió.

Después de 16 años en el pináculo de su deporte, la estadounidense de 34 años está en la última vuelta de una brillante carrera que la ha llevado a ganar 13 títulos del Campeonato Mundial y seis oros olímpicos, la mayor cantidad de cualquier mujer en atletismo.

Felix dijo que después de enterarse de que los Juegos se pospondrían, se sintió "sola, asustada e insegura".

"Me he despertado todas las mañanas durante los últimos 6.055 días, desde que tenía 17 años, buscando implacablemente el oro olímpico", escribió.

También añadió que "este ha sido un recordatorio aleccionador de que no se nos deben nuestros sueños, esos sueños no se liberan y no se logran solos".

La velocista señaló que la sensación de pérdida que sintieron los aspirantes a deportistas olímpicos el martes no fue única en medio de la pandemia de COVID-19, que ha resultado en más de 18.000 muertes y más de 400.000 infecciones declaradas en todo el mundo.

Con un tercio del mundo encerrado con la esperanza de frenar la propagación de la enfermedad, Felix señaló que muchos trabajadores y dueños de negocios se enfrentaban a la pérdida de empleo y la incertidumbre, justo cuando los padres se preguntaban cómo sería el mundo para sus hijos en seis meses.

"En este momento las cosas son inciertas, nos enfrentamos a enormes desafíos y a la pérdida de una proporción impensable", subrayó.

"Pero como comunidad global tenemos que comprometernos a despertar mañana por la mañana y encontrar una nueva forma de perseguir sin descanso nuestros sueños audaces", puntualizó.