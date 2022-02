La emblemático jugador de la NFL, de 44 años, ampliamente considerado como el mejor mariscal de campo de la historia, hizo el anuncio en Instagram.

Vea también: Tom Brady pone en suspenso su retiro

Brady, ganador de un récord de siete Super Bowls, dijo que abandonaba el deporte después de decidir que ya no podía asumir el "compromiso competitivo" para continuar.

"He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", dijo.

Tom Brady desafió las leyes de uno de los deportes físicamente más peligrosos y se marcha como su mayor coleccionista de récords y títulos, con 10 presencias en el Super Bowl y siete trofeos.

Aunque no pudo coronar su última temporada con los Tampa Bay Buccaneers con un octavo campeonato, Brady se marcha como quería, compitiendo al más alto nivel y con un último partido para el recuerdo, a segundos de culminar una épica remontada.

La longevidad de Brady es aún más notable si se tiene en cuenta que la carrera media de un 'quarterback' de la NFL ronda los 4,4 años, según un estudio difundido en 2019.

Nacido el 3 de agosto de 1977 en San Mateo (California), la ascensión de Brady hasta el panteón del deporte estadounidense era casi imposible de vaticinar cuando aterrizó en la NFL en 2000 como un absoluto desconocido.

A diferencia de quienes serían después sus grandes rivales, como los hermanos Peyton y Eli Manning, nadie esperaba en el Draft a Brady y fue subestimado al punto que seis 'quarterbacks' fueron escogidos antes que él.

Acabó seleccionado en el lejano puesto 199 por los New England Patriots del técnico Bill Belichick, también recién llegado a la franquicia.

En aquel momento, la mayor expectativa del desgarbado joven era ser el suplente de Drew Bledsoe, una de las primeras figuras de la NFL en recibir un contrato de más de 100 millones de dólares.

Poco a poco, Belichick fue recibiendo señales de que tenía en sus manos a un jugador especial, con una ética de trabajo y espíritu competitivo que se convertirían en sus señas de identidad.

Su gran oportunidad llegó en septiembre de 2001 cuando una lesión de Bledsoe le permitió convertirse en titular y comandar sorprendentemente a los Patriots al triunfo en el Super Bowl.

RIP John Madden. One of the greatest calls ever : “what Tom Brady did just gave me goosebumps” 2001 Super Bowl pic.twitter.com/4mDKuKLDHN