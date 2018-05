El premio Rommel Fernández, una motivación extra para 'Chuito'

"Es una motivación extra para ganar la final de la liga el próximo sábado. En verdad no me lo esperaba, aunque siempre mi trabajo ha hablado por mí y este premio es al esfuerzo que he hecho por 18 fechas más los dos partidos de semifinales", comentó a Acan-Efe el jugador del equipo taurino en Panamá.

"Chuito", como se le conoce al jugador de 21 años, señaló que se siente bien físicamente para afrontar el partido final de la LPF.

"Físicamente me siento bien. Aunque acepto que hay algunas molestias, pero no será impedimento para que el sábado no salga con mis compañeros a dar un buen espectáculo y dejarlo todo en la cancha", comentó.

Sobre el CAI, "Chuito" González mostró mucho respeto al señalar que "el CAI viene muy motivado y con hambre para ganar la final".

"Siento mucho respeto por el CAI, pero nosotros también estamos concentrados, porque queremos la 14 (Copa) y darle una alegría a la fanaticada que todos los fines de semana nos va a apoyar en los estadios", apuntó.

El Tauro F.C., que entró de último a la ronda semifinal de la LPF, viene de eliminar al Árabe Unido, que todo el semestre se mantuvo en la cima del torneo.

"Eliminar al Árabe Unido, un club que ha ganado mucho títulos en el plano local, te deja una buena sensación y te motiva más para enfrentar la final y ganarla.

Tauro y CAI se enfrentarán el próximo sábado 19 de mayo por el título de campeón del torneo Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en el estadio Rommel Fernández,