Por TVMAX



El Tauro FC completó esta semana sus primeras ocho sesiones de entrenamiento bajo las órdenes de su nuevo director técnico, Rolando Palma, quien destacó la buena disposición de los jugadores en las prácticas.

"La sensación que me llevo es la buena disposición del grupo. Me siento muy tranquilo y contento por eso", manifestó Palma. "En la parte física hemos trabajado muy bien. Creo que en la parte técnica-táctica no hemos podido entrar de lleno, pero hemos echado mano de eso con el preparador físico y lo hemos llevado bien."

Sábado de entrenamiento en la arena 🏖⚽️🥵. Mucha intensidad y trabajo duro en nuestro sexto día de entrenamiento en pretemporada 😎.#VamosXla17 🔥 pic.twitter.com/c7auAXkuuw — Tauro F.C. (@TauroFC) January 8, 2022

Palma reconoció que no esperaba el llamado que le hicieron para dirigir al equipo taurino ya que, tras la conquista del título de campeón en el Torneo Clausura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), esperaba que continuara en el puesto el entrenador venezolano Enrique García.

"Sabemos que tenían una idea de juego antes y ahora yo llevo otra", señaló. "Vamos a tratar de adaptarla lo más rápido posible para que el grupo se vea compacto y pueda competir a la manera que me gusta."

Culminamos nuestra primera semana de pretemporada con éxito y con un buen estiramiento tras el intenso trabajo de hoy en la arena 🏖🥵⚽️.#VamosXla17 🔥 pic.twitter.com/lGsFjfDttG — Tauro F.C. (@TauroFC) January 8, 2022

Durante esta semana el grupo tuvo dos sesiones de entrenamiento en el gimnasio y seis en cancha. Este sábado, los jugadores practicaron en el campo de arena ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

"Me siento muy alegre de volver a casa. De volver a hacer lo que me gusta, a dirigir, a competir, compartir con los chicos y sentir el calor de la afición", agregó. "Esta es la oportunidad de volver a defender los colores taurinos y lo hago con todo el amor y compromiso del mundo."

El Tauro FC protagonizará, junto al Sporting San Miguelito, el partido inaugural del Torneo Apertura 2022 de la LPF que está programado para realizarse el 21 de enero en el estadio Rommel Fernández.