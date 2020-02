La lesión no le hará tirar la toalla a Ismael Díaz

"Mi sueño es ir a Europa y aunque es difícil, mi sueño no cae", expresó Ismael Díaz horas después de conocer el diagnóstico de rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La operación le alejaría de las canchas por nueve meses. Ante esta situación, el jugador manifestó en conferencia de prensa su deseo de recuperarse y volver a las canchas para ir tras su sueño europeo.

"Le he estado hablando a mi hija diciéndole que más adelante entenderás todo lo que ha vivido tu papá", agregó. "Ese instante, boté algunas lágrimas y entendí que tengo a alguien que quiero enseñarle y tome algunos pasos míos. No será fácil y aún así se puede salir adelante."

El momento fue propicio para que Díaz hablara de algunos aspectos, hasta ahora desconocidos, de las recurrentes lesiones que ha tenido en sus rodillas durante su carrera.

El delantero manifestó que se ha operado cinco veces las rodillas, la primera ocasión fue cuanto tenía 15 años de edad.

"Hubo un momento en que tuve que hacer quimioterapia por la rodilla derecha", señaló. "Pienso que quienes hace eso son personas muy fuertes, nunca pensé los efectos que tenía la quimioterapia", añadió.

A pesar de que el camino a su recuperación es largo, el futbolista del Tauro FC indicó que encontró la motivación en su familia, sus compañeros de equipo y en sus detractores.

"A las personas que, de repente, no tengan tanta fe en mí les doy gracias porque eso es motivación para enseñarme que sí se puede", señaló. "Muchas personas me han ayudado y todo eso lo aprecio. Gracias a esas personas, y al Tauro, que me han recibido de gran manera."

Díaz ha jugado tres partidos en el Torneo Apertura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y tiene un gol anotado.