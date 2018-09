El balón sigue rodando en el caso de Fidel Caesar

Después de ser operado, han pasado poco más de siete meses y la recuperación continúa, pero no de la forma como el jugador esperaba.

"Son situaciones que se están dando, que no son las mejores", expresó Caesar que también debe lidiar con la falta de dinero para seguir con su recobro y darle sustento a su familia.

"Esos temas administrativos traen incomodidad", indicó. "Estar en esa zozobra de que no hay pago... eso no me da tranquilidad. Espero que las cosas se solucionen de la mejor manera."

Fidel Caesar habló de la actual situación que vive por la falta de pago por parte del Alianza FC.

Sobre ese asunto, la AFUTPA (Asociación de Futbolistas de Panamá) explicó que Fidel Caesar terminó su contrato como jugador del Alianza en mayo, pero debía recibir su salario el 17 de agosto y 2 de septiembre. algo que no tiene en este momento.

"Hasta el 17 de agosto veíamos unos 'comportamientos' por parte del Alianza", señaló Juan Ramón Solís, presidente de AFUTPA. "Atrasos de días en los pagos, y también manifestaciones que se pedían en las redes sociales que se apoyara al jugador (Fidel Caesar)... que no tenía recursos. Todo eso llevando al jugador contra la pared."

Solís admitió que no entiende las razones por las que el equipo aliancista no quiere seguir apoyando a Caesar en su reestablecimiento.

"Consideramos que el club debe mantener la relación laboral con el jugador hasta que termine su recuperación, al menos por este año", precisó.

Alianza se pronuncia

Rubén Cárdenas, presidente del Alianza FC, se refirió al tema argumentando que, una vez expiró el contrato de Fidel Caesar, esa organización le ofreció otorgarle un subsidio humanitario por tres meses y un trabajo en el Municipio de San Miguelito. Dicho empleo el futbolista lo rechazó.

El dirigente denunció que el jugador acordó con la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y la empresa encargada de cubrir los seguros de los futbolistas en la LPF, un finiquito de 10 mil dólares en "concepto de incapacidad total y permanente"; un arreglo en el que no se tomó en cuenta al Alianza.

"La aseguradora, hace unas semanas, nos dijo que no se le había dado su finiquito porque no se lo habían hecho llegar. No hemos visto una copia de ningún finiquito", puntualizó Cárdenas.

Cárdenas habla sobre lo que le dijo la aseguradora en cuanto al finiquito de 10 mil dólares a Fidel Caesar.

El presidente del club dijo que no se ha tenido comunicación con Fidel Caesar desde hace dos semanas y media, por lo que entiende que el contacto se perdió una vez "recibió su finiquito, bajo las condiciones que se lo pusieron."

Cárdenas manifestó que se solicitó a la empresa aseguradora que le haga al Alianza los reembolsos de los gastos médicos previos al finiquito.