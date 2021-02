Tauro hace oficial la llegada del mediocampista Manuel Vargas

El mediocampista Manuel Vargas regresó a Tauro para la campaña 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el objetivo de levantar la copa y colgar esa estrella 16 en el escudo albinegro.

"Me encuentro muy feliz de volver a casa, al lugar donde me trataron bien y me formaron como jugador. Voy a dar lo mejor de mí en cada partido y pelear cada balón como si fuera el último porque esta camiseta la llevo en el corazón", señaló Vargas a su llegada a Tauro.

"Espero levantar la próxima copa con esta camiseta", agregó.

Vargas dijo estar orgulloso de contar en el cuerpo técnico con Julio Dely y Felipe Baloy.

"Me llena de orgullo que un profesor como Julio Dely Valdés se haya fijado en mi para reforzar el equipo y con Felipe he compartido en selección y en Tauro en 2017, cuando fuimos campeones", señaló.

"En este equipo solo se aspira al título y he llegado al Tauro para conquistar la número 16", concluyó.