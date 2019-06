El San Francisco ya está en boca de los salvadoreños en especial del Alianza

En la nota redactada por Christian Peñate, de El Gráfico, destaca que la mayor ventaja para el San Francisco y sus rivales en esta Liga de Concacaf, será la cancha sintética del estadio Agustín "muquita" Sánchez, esto dijo Gonzalo Soto al respecto:

"En ese campo también juega CAI y en el torneo pasado de CONCACAF le sacó ventaja ahí a un equipo de Estados Unidos y otro de Canadá. A los equipos de afuera del país les cuesta jugar ahí".

Gonzalo Soto, también se refirió a su rival de turno, el Alianza: " Alianza es de los equipos grandes de El Salvador, pero en este momento no tengo mucha información. Vamos a tenerla en los próximos días. Pero si este equipo de Alianza está en la CONCACAF es porque tiene mérito, es importante. Nosotros no somos campeones acá en Panamá, pero somos de los equipos más regulares. Los títulos son importantes, pero no marcan forma de jugar".

El Alianza y San Francisco jugarán en fase preliminar el partido de ida en el estadio Cuscatlán entre el 30 y 31 de julio para luego jugar la vuelta en el estadio Rommel Fernández entre el 6 y 7 de agosto del 2019.