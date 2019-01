Plaza Amador apuesta por Ismael Espinosa, una de sus promesas goleadoras

Ser el goleador de la categoría Reserva de la LPF no es poca cosa... Es una estadística que te puede catapultar a la Sub-20, al primer equipo o al fútbol internacional. Sin embargo, Ismael Espinosa (19 años) trabaja calladito, con humildad y paciencia.

La promesa de Villa del Rey (Panamá Viejo) marcó 17 goles con Plaza Amador en el pasado Apertura 2018 y en la pretemporada placina suma 2 goles en 2 partidos (Panamá Oeste y Azuero FC). Hoy es una de las esperanzas del 'Equipo del Pueblo' en el ataque.

— ¿Cómo y cuándo llegaste a Plaza?

—Llegué hace un año. Mi formador (Humberto Urrunaga) de pequeño me consiguió una visoría con el profe Mike Stump y quedé. Anteriormente había militado en Los Cracks, Costa del Este y San Francisco.⠀

— ¿Para ti qué significa Plaza Amador?

—El equipo de mis sueños. La manada que siempre quise pertenecer. Es una familia.⠀

— ¿Jugarás en el primer equipo en el 2019?

—Ojalá me tomen en cuenta. Daré todo de mí.⠀

— ¿Qué tal Javier Álvarez?

—Nos ha inculcado fases importantes del fútbol como el grupo, el equipo y la familia. Ha trabajado muy bien en la parte física y mental del equipo. Nos habla de la confianza en sí mismo.⠀

— ¿Cómo calificas el torneo pasado?

—Fue el mejor año de mi vida.⠀

— ¿Quisieras una oportunidad en la Sub-20?

—Claro... No pierdo las esperanzas. Me desanimó no ser tomado en cuenta para el Premundial siendo el goleador de Reserva, pero sé que me llegará esa bendición. Sueño con el Mundial, sueño con una oportunidad.⠀

— ¿A quién admiras como jugador?

—A dos jugadores: Dani Alves y Ernesto Sinclair.⠀

— ¿Tu mejor amigo en Plaza?

—Emmanuel Chanis.⠀

— ¿Tu familia te apoya?

—Sí... Mi mamá es mi mayor bendición. Siempre en las buenas y en las malas. Mi papá también... Me apoyó mucho, aunque últimamente casi no tenemos comunicación. Por ellos estoy de pie, por ellos salgo a luchar día a día y les daría todo si llego a triunfar en el fútbol.⠀

— ¿Te ves titular ante Santa Gema FC por la fecha 1?

—Si Dios cree que es mi momento, estaré allí.