Pedro Chaluja sobre el racismo en la LPF: "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias"

Chaluja destacó que irán hasta las últimas consecuencias: "Es lamentable que eso se venga a dar, estamos cumpliendo treinta años de liga y no me puedo imaginar que un dirigente haya hecho eso, pero esto está en el comité disciplinario, Concacaf está anuente de lo que está sucediendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

Rubén Cárdenas y Pedro Chaluja aún no se han sentado a conversar; "Yo no he conversado con él y no quiero conversar con él, porque él está negando algo que hizo y todas las pruebas muestran que él fue, una persona que está mintiendo, yo no quiero conversar con él", sostuvo de manera tajante el Presidente de FEPAFUT.

Pedro Chaluja negó que esto fuera algo político; "Esto es un tema de comisión disciplinaria, esto no es un tema ni del Presidente de la Federación, ni de la Junta Directiva, ni tampoco es un tema político". Sentenció Chaluja.