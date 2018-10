Omar Browne, no descartó estar en la selección de Panamá; "Ha sido uno de los mejores torneos que he tenido y no hay que parar hay que seguir trabajando".

Exclusiva con Omar Browne, atacante del Club Atletico Independiente de La Chorrera (CAI) y jugador de la jornada 12 del Torneo Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). #SomosLaSele ⚽️🇵🇦 pic.twitter.com/5t4odYHcT5 — SomosLaSele (@SomosLaSele) 8 de octubre de 2018