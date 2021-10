Por TVMAX



Una multa de mil dólares y un partido a puertas cerradas será la sanción que deberá cumplir el Plaza Amador tras los incidentes ocurridos el pasado 23 de octubre durante el partido que disputó ante el Tauro FC en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Mario Corro, presidente de la LPF, confirmó las sanciones que se dan a consecuencia de los gritos "discriminatorios" emitidos en contra del jugador taurino Gustavo Chará durante ese encuentro realizado en el Estadio Maracaná de El Chorrillo.

"Los hechos están tipificados en los reportes del comisario y en el informe arbitral", sostuvo el dirigente a Somos La Sele. "Y está tipificado en el reglamento que estos hechos son sancionables".

Corro manifestó que aún no se ha identificado quien o quienes emitieron los epítetos por lo que las investigaciones continuarán.

"Hay que mandar el mensaje de que el fútbol es pasión, pero todo con mesura", agregó. "No se trata de culpar a las barras, no es señalar a alguien cuando no tenemos todos los elementos dilucidados".

La multa debe hacerse efectiva en un periodo de 10 días posteriores a la notificación de la resolución que establece las sanciones.