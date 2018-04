Míchel Salgado: "Hay mucho talento y está por explotar"

El ex defensa internacional del Real Madrid, Míchel Salgado, retirado desde 2013, disputó este sábado un partido oficial con el Club Atlético Independiente (CAI), que clasificó a las semifinales de la liga de Panamá tras la última fecha de la fase regular.

Con el número 23 a la espalda, Salgado disputó en el estadio Maracaná de Ciudad de Panamá 64 minutos del encuentro entre CAI y Plaza Amador, que terminó sin goles.

Con el 0-0, CAI logró clasificar a semifinales, donde se las verá con San Francisco, ambos representativos de la ciudad de Chorrera, 20 kilómetros al oeste de la capital.

Los dos equipos más laureados del fútbol panameño, Árabe Unido y Tauro, disputarán la otra semifinal.

El exlateral derecho de Celta de Vigo, Madrid y Blackburn Rovers jugó de volante, en una posición más adelantada y no tan pegada a la banda como en su época en Europa.

El gallego tuvo incluso varias ocasiones con un disparo de pierna izquierda desde la frontal del área y un remate de cabeza tras adelantarse al arquero.

"Ha sido un partido duro, un poco por la humedad y por la superficie, pero me he encontrado mejor de lo que pensaba y he tenido una oportunidad de gol. Al final lo más importante es que ellos se han clasificado y se ha cumplido el objetivo", dijo Salgado al canal TVMAX.

Campeón de dos Ligas de Campeones (2000,2002) y de cuatro ligas en España (2001,2003,2007,2008) con el Madrid, Salgado jugó con CAI por su amistad con uno de sus dirigentes.

Sin embargo, el exinternacional español y agente FIFA, mundialista en Alemania-2006, no tiene previsto seguir jugando con el equipo panameño.

"El objetivo era venir a ver a los chicos e intentar potenciar la cantera del CAI" afirmó Salgado. "Creo que hay mucho talento y está por explotar".

Salgado fue integrante del llamado Madrid de los 'galácticos' junto a los españoles Raúl González, Fernando Hierro e Iker Casillas, los brasileños Ronaldo y Roberto Carlos, el portugués Luis Figo, el francés Zinedine Zidane y el argentino Fernando Redondo.