Luis "Matador" Tejada, se reporta con el Herrera FC

Por TVMAX



La Liga Panameña de Fútbol, inicia este jueves su nueva temporada tras la crisis sanitaria Covid-19, uno de los clubes que son novedad en la LPF es el Herrera FC, quien sumó en sus filas a la leyenda Luis "Matador" Tejada.

Tejada se reportó a los entrenamientos en Los Pozos de Herrera y junto a este proyecto ambicioso del club herrerano, esperan dar la nota en su debut ante el CAI este jueves 18 de febrero.

"El "profe" quiere que empiece esto rápido, de mi parte contento por la oportunidad que se me está dando acá nuevamente jugar en mi país, eso es lo que quería, no quería irme así y bueno contento con ganas de aportar de hacer las cosas bien pero sin ansias de hacer las cosas, creo que hay que ir paso a paso, las cosas no van a ser fácil, jugar arriba es difícil este es el primer torneo del equipo y se que muchos de los muchachos tienen esas ganas de triunfar y tienen esas ansias pero hay que tratar de manejar eso", concluyó "El Matador".

Herrera FC estará en la Conferencia del Oeste junto a San Francisco FC, CAI, Atlético Chiriquí, Veraguas CD y CD Universitario.