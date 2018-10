La jornada 15 de la Liga Panameña de Fútbol inicia con el Árabe Unido - Tauro

Desde la llegada del uruguayo Saúl Maldonado al banquillo -en la octava fecha- ha logrado cinco triunfos, tiene una derrota, 19 goles a favor y seis encajados.

El Árabe Unido, dirigido por el colombiano José Ricardo Pérez y séptimo en la clasificación con 18 enteros, intentará levantarse de la caída de la jornada pasada y meterse entre los primeros seis puestos. El próximo sábado, con tres duelos, seguirá la jornada.

El Plaza Amador, con 21 unidades y tercero en la clasificación, se medirá con el Santa Gema, que es cuarto con 20 unidades.

El Plaza no gana desde la décima fecha, mientras que el Santa Gema no lo hace desde la novena jornada y no quiere salir de la zona de clasificación.

El Club Deportivo Universitario, en la novena casilla con 14 puntos, irá a ante el Club Atlético Independiente (CAI), quinto con 18 puntos.

La jornada sabatina la cerrará el choque entre Sporting San Miguelito, colista con 13 puntos, y Alianza, octavo con 17 enteros.

El telón de la decimoquinta fecha caerá cuando el líder de la clasificación, el Costa del Este, se mida con el San Francisco.

Los costeños, dirigidos por el venezolano Ángel Sánchez, acumulan 25 puntos, mientras que el San Francisco, comandado por Sergio Angulo, ocupa la sexta casilla con 17 unidades y un triunfo ante el líder los puede acercar más a los puestos de clasificación.