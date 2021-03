Julio Dely Valdés reconoce que al equipo le han faltado más cosas, especialmente al ataque

Por TVMAX



Luego del empate sin goles entre Tauro y Club Deportivo del Este, el entrenador de los albinegros, Julio Dely Valdés, enmarcó algunas falencias de sus dirigidos.

En la zona de ataque, Dely Valdés reconoce que les están faltando más cosas, mientras que en defensa las cosas andan bien.

Vea también: Empate sin goles entre Tauro y Club Deportivo del Este

Julio Dely Valdés también se refirió a los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, sorprendido por su rendimiento físico; "Hoy me ha sorprendido algunos futbolistas en la parte física, pero sobre todo los que han entrado, que han jugado pocos minutos, me han sorprendido, no han respondido en ese aspecto y no es un tema de, para dejarlo claro, preparación sino de, no sé, no lo sé, me ha sorprendido porque en algunas ocasiones salíamos de presiones con balón y luego no teníamos la fuerza para seguir avanzando con el mismo balón", sostuvo el DT.