Juan Sergio Guzmán, aún sigue buscando su once ideal para el Apertura de la LPF

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Uno de los directores técnicos que regresa a la Liga Panameña de Fútbol es el colombiano Juan Sergio Guzmán, conocido también como "El Jeringa", Somos La Sele Radio, hizo contacto con el DT del Deportivo Árabe Unido, quien dejó claro muchos puntos.

“Hay una gran camada de jugadores de la Sub-20 muy, muy buenos, que vamos a darles trabajo, que quieren ir al frente y uno que otro jugador que ya lleva en la LPF varios torneos como decir un Gilberto Hernández el central, como decir Alejandro Yearwood, como decir Ford, entonces son varios jugadores que van a amalgamar, estoy tratando de que se encuentren y que cada día vayan mejorando en su nivel y buscando la forma de encontrar el once ideal”.

El popular “jeringa” nombró jugadores que espera sean los nuevos relevos de delanteros como Arroyo, Carlos Small, entre otros.

“Tenemos a un Ceballos, a un Harrison, tenemos a Juan Villalobos, entonces necesitamos que ellos vayan teniendo mucho trabajo y muchos minutos porque ellos van a ser el Arroyo de mañana, el Medina, el Small que se fue, Enrico Small que está en Alianza, entonces necesitamos de eso y los muchachos están tratando, están trabajando a tope y eso lo necesitamos, estoy buscando la forma de encontrar a otro lateral derecho ha sido difícil y la plantilla se ve cada vez más apretada pero no digamos que está cerrada porque está la posibilidad que tengamos el ingreso de alguien más, estamos apostando a todo lo que tenemos”.

El "profe" Guzmán, también aprovechó para enviarle un saludo a José "pibe" González quien hoy día está privado de libertad y quien vistió los colorees del Deportivo Árabe Unido desde las categorías inferiores y formó parte de la selección de Panamá que dirigió Hernán Darío Gómez.

“Le mando un fuerte abrazo y de seguro que pronto nos estará escuchando y quiero decirle que mi cariño, mi afecto a la distancia y deseando que pronto esté afuera y que no siga privado de su libertad para que nos siga deleitando con su fútbol, con sus características de un volante diez de aquellos que recordamos muchos de los que nos gusta tanto el fútbol”.

Para "Jeringa" Guzmán, este torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol, será muy difícil.

“Va a ser un torneo bien interesante, bien difícil, para todos los equipos con todo y que tengan sus jugadores de mucha experiencia con jugadores que apenas están empezando la Liga, va a ser un torneo bien especial y obvio por todo lo que está pasando con esta pandemia y que venimos de una para impresionante”.

Costa del Este, el primer rival del Deportivo Árabe Unido, el sábado 20 de febrero, el "profe" destaca que la idea es encontrar la manera de ganarles, manteniendo siempre ese respeto al rival.

“Respeto mucho al Costa del Este, con sus jugadores, con todo y que se han ido algunos, con todo y que siguen algunos y que en su parte ofensiva, son bien, bien, importantes, entonces es como decir que seguimos en lo mismo, ellos quieren ganarnos, nosotros queremos ganar, ellos buscan su forma, nosotros tenemos nuestra forma y va a ser bien difícil porque todos queremos es ir al frente, en este momento yo no tengo un once que diga vamos a ir al frente y con eso podemos ganar, no, porque apenas andamos en una etapa precompetitiva”, sentenció Guzmán.