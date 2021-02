Jové: "Nuestro objetivo es ir asentando al CD Veraguas en la primera categoría"

Por Claudya Carolina M.



Isaac Jové, el nuevo director técnico del Club Deportivo Veraguas habló en exclusiva con Somos La Sele Radio del reto que supone para el equipo veragüense jugar en la máxima categoría del fútbol nacional, la LPF.

El DT de origen catalán dejó claro que el proyecto del club veragüense es a largo plazo y paso a paso.

"Las expectativas hay que tomarlas con cautela, ya que somos un equipo nuevo, con una estructura nueva, con jugadores totalmente nuevos y además con muy poco tiempo de trabajo por lo que nuestro proyecto es a largo o mediano plazo, es sobretodo ser un equipo con mucha humildad y crear una buena infraestructura de club y a nivel deportivo ir poco a poco acentuando al equipo en la primera categoría y que al final se vayan consiguiendo cosas, pero sobretodo a mediano o largo plazo. Queremos primero consolidar el equipo".

Sobre su plantilla, Jové admitió que algunos jugadores llegaron fuera de ritmo, debido al pasado torneo atípico que estuvo condicionado por la pandemia del COVID-19.

"Han llegado futbolistas importantes y de renombre en Panamá, pero sí que es verdad que hay otros jugadores que llegaron con mucho tiempo sin competir porque no estuvieron en el torneo COVID, o por lesiones, y ahora mismo todavía estamos trabajando mucho en ese sentido. Estamos muy lejos del ritmo competitivo, pero los jugadores han demostrado muchas ganas de trabajar y yo estoy muy contento con esa actitud. Antes o después, el trabajo siempre da sus frutos".

De las contrataciones Jové dijo sentirse sorprendido por el profesionalismo que ha demostrado toda la plantilla.

"En realidad toda la plantilla me está sorprendiendo, sobretodo por el profesionalismo que están demostrando y esas ganas de trabajo, y en el caso particular de Leslie Heráldez a pesar de que ha estado tiempo sin competir y eso al final necesita su proceso para que vuelva alcanzar su nivel, él (Heráldez) ha demostrado su compromiso con el club, entrenando cada día con muchas ganas y simplemente nosotros le daremos las herramientas para que pueda volver a recuperar su nivel competitivo. Es un líder dentro del vestuario, con mucha capacidad para manejar y ayudar a acoplar al equipo que es lo que más me impresiona. Es una figura muy importante dentro del equipo en ese aspecto".

Acerca de los conceptos tácticos y el esquema de trabajo, el catalán afirmó sentirse tranquilo con la actitud de los jugadores panameños para asimilar su idea de juego.

"Cuando tienes un equipo tan nuevo en donde los futbolistas no han tenido la oportunidad de jugar juntos es muy difícil, se tiene que comenzar de cero con ellos, pero yo les veo con esa capacidad de asimilar todo lo que vamos trabajando y al final el futbolista es inteligente y yo sé que cada día irán mejorando esos aspectos tácticos. A nivel de compromiso y de capacidad estoy contento".

Sobre el fútbol panameño, Jové aseguró estar sorprendido por lo permisivo con el fútbol de choque.

"Me impactó mucho la capacidad física que tienen mucho futbolistas aquí, sobretodo bajo las temperaturas que tienen que jugar. Hay bastante contacto y por lo que he visto son bastante permisivos. Es cierto que el fútbol es un deporte de contacto pero la brusquedad hay que saberla manejar", destacó.