Por TVMAX



El Plaza Amador afrontó el Torneo Clausura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el objetivo de retener el campeonato obtenido en el certamen de apertura. Sin embargo la derrota sufrida en el playoff ante el Veraguas CD, por 1 a 0, truncó la realización de ese objetivo.

"Creo que hicimos todo para ganar. No se le puede acusar a los jugadores", expresó a Somos La Sele el técnico del equipo placino, Jorge Dely Valdés.

Para el estratega, la falta de definición- un problema que tuvo que afrontar durante el certamen junto a sus dirigidos- incidió en el resultado del partido realizado el martes 23 de noviembre en el Estadio Maracaná de El Chorrillo.

"En el primer tiempo tuvimos chances para hacer la diferencia, pero esas chances no las pudimos concretar", comentó. "Creo que tuvimos tres o cuatro oportunidades claras, pero ese fue un problema para el Plaza en esta temporada".

Del Valdés indicó que el ataque del Plaza tomó cierto ritmo al final de la campaña, algo que también ocurrió en el torneo anterior. Sin embargo en esta ocasión no se contó con una pieza que marcara la diferencia en cuanto a goles, como lo fue Ronaldo Dinolis quien, con sus anotaciones, ayudó a los placinos a la conquista del título en el primer semestre de este año. Ahora Dinolis juega en Colombia para el Independiente Santa Fe.

"Hay cosas para corregir, no hay nada que reclamarle a los jugadores porque ellos hicieron todo lo que estaba en el camino. No puedo decir que ellos fracasaron", recalcó. "El gol no es de merecimiento. Nosotros no hicimos goles y esa falta de goles se reflejó en el torneo", agregó.

El técnico reconoció el buen desempeño del Veraguas CD en el encuentro, especialmente por la capacidad demostrada para mantener la ventaja en el marcador.

"Veraguas juega bien y eso lo sabíamos antes del partido. Todos sabíamos los problemas económicos que tiene, pero saben jugar bien", señaló. "Ellos marcaron el 1-0 y lo defendieron".

Dely Valdés precisó que ya ha conversado con directivos del Plaza Amador para ver con qué se cuenta y que opciones hay para incorporar jugadores que refuercen la plantilla.

