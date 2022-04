Por Carlos Figueroa Jaramillo



Jair Palacios Mulato, técnico del Alianza, líder de la Conferencia Este de la Liga Panameña de Fútbol con 21 puntos, hizo un repaso del buen momento que vive su club.

"Usted que me conoce sabe que a mí no me gusta relajarme, no soy hombre de relajarme por el momento que el equipo esté pasando, porque el fútbol tiene momentos buenos y momentos malos. Esto es orando y con el mazo dando", señaló Palacios.

El estratega dio gracias a Dios por el buen momento que atraviesa el club verdolaga.

"Primero Dios, ante todo. El grupo espiritualmente ha estado muy unido, ha estado muy compacto en esa parte espiritual".

En entrevista con el canal de YouTube Saque de Banda y Más, el entrenador manifestó que "para ir por el título tenemos que pasar esta fase, hay que pasar la siguiente fase de semifinales y la final es otra cosa a otro precio".

"Yo no te puedo decir ahora que estamos para ser campeones. Hay que tener respeto al rival y trabajar duro para superar a ese rival", puntualizó.

Melgar, Medina, Chiari y salida de Welch

Sobre Kevin Melgar, arquero que ha sido una de las figuras del equipo dijo: "Es una gran persona, un muchacho bien educado, nos exigimos. Él ha bajado de peso tremendamente y se entrena duro".

César Medina: "Es un muchacho con muchas virtudes, se le puede sacar más a ese jugador. Se le han manejado las cargas. En el torneo pasado lo tenía alternando con Enrico Small, esta temporada de he dado más minutos".

Señaló que la salida de Jovani Welch al Zamora de Venezuela no afectó, sino que motiva a sus compañeros a trabajar para también salir al extranjero.

Gabriel Chiari: "A Chiari donde voy lo llevo por su riqueza técnica y su don de persona. Es una persona que es muy noble. Cuando salí de Árabe fue de los que más sufrió la salida mía y es un jugador que a donde voy me lo llevo, porque es un muchacho que camina de la mano con las ideas que yo tengo".