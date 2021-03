Jair Catuy vive a plenitud el buen momento con Universitario

Por TVMAX



Jair Catuy pasa por un buen momento. Tres goles y dos asistencias en dos partidos jugados, con el CD Universitario, en el Torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), así lo demuestran.

"Estoy contento", expresó en entrevista a Somos La Sele Radio. "Creo que también esto se debe al gran grupo que hemos formado con los compañeros. El equipo anda bien, le ha entendido bien al 'profe' (Gary Stempel) y eso es parte del resultado que vemos en el equipo."

Actualmente, el elenco universitario lidera la Conferencia Oeste con seis puntos, producto de dos victorias sin derrotas. Ese buen arranque contrasta con lo que ocurrido a finales del año pasado cuando el elenco representativo de Penonomé, provincia de Coclé, no pudo avanzar a las semifinales.

"Tuvimos la oportunidad de un nuevo proyecto en la U", manifestó el jugador que militó con el San Francisco FC. "Me mudé con mi familia, y eso es algo bueno de que un jugador esté cerca de su familia, y poder jugar en una cancha natural que también es algo que ayuda al fútbol de Panamá", agregó.

Otra experiencia que ha ayudado a Catuy para crecer como futbolista es haber vestido la camiseta de la Selección de Panamá en el partido ante Serbia.

"En su momento, Thomas Christiansen se me acercó y me dijo que si mejoraba mi peso sería mejor en la cancha, que lo aprovechara", precisó. "Ahora he trabajado duro, le he dado fuerte y se está viendo el resultado."

Jugar en el nuevo estadio Universidad Latina le ha venido bien a Catuy y a sus compañeros, que sacaron un triunfo en su inauguración ante el San Francisco, por 3 a 2, el pasado 27 de febrero.

"Es una cancha que nos brinda mucho espacio para el traslado de la pelota, pero no se puede correr mucho porque es un poco pesada y tampoco puedes correr 'a lo loco' porque te cansas", explicó.

Aunque no ha incursionado en el fútbol del extranjero, el oriundo de Capira, Panamá Oeste, manifestó que se mantiene trabajando dentro del balompie panameño, consciente de que la oportunidad llegará en el momento indicado.

"Por ahí se han dado ofertas que no se han concretado, yo no tengo agente", señaló. "Solo Dios cuándo se dará la oportunidad, yo me mantengo trabajando, enfocado y esperando", puntualizó.