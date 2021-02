Hijo de Blas Pérez se estrena con gol en la Liga Prom

Por SomosLaSele



La herencia continúa. Blas Pérez, volante de 15 años que juega con Plaza Amador, debutó este sábado en la Liga Prom con un gol en la victoria de su equipo por marcador de 6-1 sobre Panamá City en la Fecha 2 del torneo.

La anotación del juvenil no pasó desapercibida en las redes sociales. Su padre, Blas Antonio Miguel Pérez, goleador histórico de la Selección Nacional de fútbol y mundialista en Rusia 2018, se mostró orgulloso.

"Dios te guarde hijo mío. Sigue mis pasos, no fui perfecto, pero si me dediqué, si me esforcé y la palabra que para mí fue mi secreto 'disciplina'. Un debut soñado para ti. Éxitos @blasinjr8 Representa Ratonsín", escribió el ex goleador en su cuenta de Instagram.

"Lágrimas de alegría, te aseguro que tu abuelito está súper orgulloso de ti. Te amo", agregó en el mismo post.

"Somos el orgullo de Don Toro. Te amo viejo", le comentó el chico a su padre.

Ángel Guevara (7' y 21'), Blas Pérez hijo (10'), Didier Dawson (19'), Jeremy Pinzón (80') y Rafa Mosquera (85'), marcaron los goles en la goleada de los jóvenes leones.