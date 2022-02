Por TVMAX



"Nosotros como Plaza Amador repudiamos este acto de violencia. Estos no son los valores que el Plaza, como institución, profesa", manifestó el gerente general del Plaza Amador, Juan Enrique Batista, tras los hechos violentos ocurridos entre fanáticos después del partido disputado el 19 de febrero ante el Tauro FC en el estadio Rommel Fernández.

La primera versión del Clásico de Panamá entre el Tauro FC y el Plaza Amador, en la tercera fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), fue empañada por lo acontecido tras el encuentro cuando hubo enfrenamientos violentos entre fanáticos de ambos conjuntos, lo que trajo como consecuencia a un aficionado taurino en cuidados intensivos.

"Al final, buscar un culpable... te pones a señalar y al final no se sabe quién fue la persona que agredió al señor", expresó Batista en entrevista a Somos La Sele.

El dirigente se refirió a las declaraciones del presidente del equipo taurino, Álvaro Vargas, quien indicó que no es la primera vez que la barra plazina está involucrada en hechos de violencia.

"La barra tiene su personería jurídica, tienen su junta directiva. Una cosa no se puede mezclar con la otra, empezando por ahí", explicó. "El comentario del señor Vargas, ese es un comentario de él, ero ustedes lo han visto, aquí en Panamá no hay barras bravas. Aquí hay uno o dos aficionados que se descontrolaron y pasó lo que pasó, cosa que repudiamos todos porque somos una familia, el fútbol es una familia en general", agregó.

Para Batista, la seguridad es primordial para que se eviten riñas y actos violentos en los estadios, y considera que lo acontecido en el Rommel Fernández sentará un precedente que afectará a todos los equipos de la LPF.

"En el tema específico de la seguridad del estadio, eso le compete al equipo lugar y no al visitante. A ellos les compete manejar su logística, ¿cómo la manejaron? no lo sabemos", precisó. "Ellos son los responsables de cuántos policías contratan, cuánta seguridad privada contratan. Inclusive, esto nos trae consecuencias a todos. Ahora se habla de un partido de alto riesgo y va a creando ese morbo para el partido Plaza-Árabe de este sábado, que será Sábado de Carnaval. No creo que vayan muchos fanáticos, pero ya la policía está arisca", comentó.

El gerente general sostuvo que, con lo ocurrido el sábado pasado, se le puede exigir que refuerce la presencia de unidades policiales y agentes de seguridad privada para el encuentro del próximo 26 de febrero ante el Deportivo Árabe Unido de Colón cuando el Plaza Amador sea el local en el estadio Rommel Fernández.

"Un evento donde me pueden pedir 15 policías, ahora la Policía Nacional me va a pedir 30", argumentó. "Cada policía me está costando 40 dólares más el Fiscoi son 11 dólares, son 51 en total por policía. Cuando sumas eso, seguridad privada y demás, se te disparan los gastos".

Batista indicó que la LPF tendrá que analizar lo que pasó y tomar decisiones al respecto. Entre tanto recomendó que se separen las barras para los próximos partidos.