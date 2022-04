Por Carlos Figueroa Jaramillo



La Fecha 11 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) fue para enmarcar. El golazo del defensa colombiano Gustavo Chará abrió de gran manera la jornada, que terminó coronada con el triplete de Ricardo "Halconcito" Buitrago, actual goleador del certamen con Plaza Amador.

Lo bueno: Sin duda el tanto del colombiano Chará acaparó todos los reflectores por la manera en que terminó una jugada que empezó en su propio campo. El zaguero se inspiró en Messi y Maradona juntos para anotar el gol del torneo.

Ricardo "Halconcito" Buitrago también merece un comentario aparte. A sus 36 años demuestra que la edad solo es un número y fecha tras fecha destaca con Plaza Amador. Este domingo marcó tres goles para la goleada de su equipo 1-4 sobre el decaído Universitario.

Lo malo: El mal momento que atraviesan San Francisco, Árabe Unido, Veraguas United y Universitario, cuatro equipos que no levantan, lo que despierta muchas críticas entre sus aficionados.

Lo feo: Las imágenes de la cancha de la Hacienda Country Club dejan mucho que pensar y que desear. Parece que retrocedimos más de una década cuando jugábamos en el Estadio de Balboa, El Ciruelito de Antón, Howard o en La Pedregaleña. Potros no debe de jugar en esa cancha; primero, ese terreno es un potrero, ni siquiera se ve que hubo un trabajo sobre el campo de juego (nivelarlo, drenaje, grama, etc), no existen las condiciones para disputar una 1ra División, ni siquiera 2da. Ese ese el fútbol profesional que queremos?

A la gente de Potros del Este se les agradece su esfuerzo y su trabajo por todos estos años, pero si desean jugar en la Hacienda, como mínimo, debe hacer un trabajo en el campo de fútbol, nivelarlo con maquinarias y colocarle drenaje y una grama natural acorde al espectáculo que queremos brindar ahora que todos los partidos son televisados.