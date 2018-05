Enrico Small no celebrará si le marca su exequipo, el Árabe Unido

El delantero colonense Enrico Small, al servicio del Tauro F.C., aseguró hoy a Acan-Efe que es un gran reto medirse a su ex equipo, el Árabe Unido de Colón, en las semifinales y que intentará marcar un gol, aunque se reservará "por respeto" la celebración.

"Para mi es un gran reto y una final jugar contra mi ex equipo. Voy salir con todo, como siempre lo he hecho, si Dios me da la dicha de marcar voy a hacerlo, porque ahora defiendo la camiseta del Tauro y quiero ganar mi cuarto título con este club", señaló.

Small tiene tres títulos ganados con el Árabe Unido de Colón (Apertura y Clausura 2015 y Apertura 2016), rival de turno de su actual equipo en las semifinales del torneo Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Sobre si celebraría si le marca en la ida al Árabe el próximo sábado, Small señaló que "Si marco no lo celebraré, voy a respetar. Fueron muchas alegrías en los años que estuve con Árabe Unido. Me regaló cuatro títulos, pero reitero que buscaré el cuarto título con mi nueva familia, que es el Tauro".

El atacante panameño acumula 7 goles en este semestre vistiendo los colores negro y blanco del Tauro F.C.

La vuelta de esta llave se dará el viernes 11 de mayo en el estadio Armando Dely Valdés en Colón (74,5 kilómetros de la ciudad) y Small sabe que su afición no lo tratará igual llegando con los colores del club rival.

"Ya la tengo puesta (la camiseta), tengo que ir y salir a hacer mi trabajo. Mi gente en Colón me tienen cariño, a mi solo me queda trabajar fuerte por mi familia y meterme en la final", comentó.