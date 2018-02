Elkin Mosquera espera sanción por ataques racistas en Panamá

"Lo único que espero es que se castigue al responsable, que se ponga un castigo ejemplar, porque esto no puede suceder en un espectáculo como el fútbol, donde hay niños que sueñan con ser jugadores y este tipo de comentario no puede opacarle el sueño a esos niños", señaló el central sudamericano del Chorrillo F.C.

Mosquera señaló que en tres ocasiones escuchó que le llamaron "gorila" desde un palco del estadio Maracaná, aunque no identificó al responsable de los insultos en sus declaraciones a Acan-Efe.

"Yo estoy en el partido y en uno de los palcos, yo escucho en repetidas ocasiones la palabra gorila. Yo señale a la persona que había hecho el comentario, yo lo mire y el me vio y no se detuvo en llamarme gorila, fueron alrededor de dos a tres veces que me gritó", indicó.

Agregó que recuerda bien que el sujeto gritaba exactamente: "Medina presionalo que ese es un gorila y no sabe jugar el fútbol(...) es un gorila".

El jugador señaló que el no reconoció en primera instancia a la persona, pero sus compañeros le dijeron que el que le gritaba improperios era un dirigente del equipo del Alianza.

"Yo no conozco mucho de los dirigentes de los clubes, este es mi segundo año acá, pero mis compañeros me enseñaron una foto y yo hice la comparación y era la persona que me atacó verbalmente", comentó.

Mosquera dijo que nunca en sus 13 años de carrera le había pasado algo así y que por esas personas de "mente pequeña" no cambiara su amor por el país que lo ha acogido bien.

"Primera vez que tengo una experiencia tan amarga en mis 13 años de carrera como futbolista profesional. En Panamá no esperaba que me pasara esto, porque hay un gran porcentaje de mi color. Por una persona de mente pequeña no cambiaré mi perspectiva del país que me ha acogido bien", expresó.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) en un comunicado informó hoy de que el caso será investigado y de comprobarse los hechos se adoptarán medidas y sanciones.

"La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), basado en sus estatutos rechaza las actitudes racistas y discriminatorias en el fútbol, por lo que hechos ocurridos en este sentido en el duelo entre Chorrillo F.C. y Alianza F.C. serán investigados hasta las últimas consecuencias", señala escuetamente el comunicado del rector del fútbol panameño.